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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة نائب رئيس جامعة الفيوم وعميد التربية النوعية بكورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:57 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور عماد عبد السلام محمد، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، إنه تم إجراء مسحات وتحاليل للحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالجامعة.

وأوضح أن نتيجة المسحات جاءت سلبية في عدد كبير من العينات وإيجابية في حالتين فقط، وهما الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية.

وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة، ظهور إيجابية تحاليل كل من أشرف الغندقلي، مدير مكتب رئيس الجامعة، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وسائق رئيس الجامعة، وذلك بعد عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

وشكا رئيس الجامعة من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، ‏وعلى الفور تم حجزه، بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.

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