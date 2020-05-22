عزل منزلى لأعضاء مكتب نائب محافظ الجيزة

ردت محافظة الجيزة على ما أثير من أحاديث وأخبار حول إصابة أحد العاملين بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأكدت محافظة الجيزة أن أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ هند عبد الحليم، منذ أن بدأت تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.وعلى الفور أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا بناءً على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابات بالفيروس.وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ هند عبد الحليم من إي إصابات مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.