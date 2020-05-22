«الجمارك» تواصل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أجرت مصلحة الجمارك حملة تعقيم صحى وآمن لمبنى المصلحة بالبرج رقم 3 من أبراج وزارة المالية بالقاهرة، تحت إشراف وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للدعم الإدارى بجمارك القاهرة، وعضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 55 لسنة 2020، وعاطف إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتصالات الداخلية ومقرر اللجنة.ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتكثيف الجهود والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.وفى جمارك السخنة، وتحت إشراف محمود عبدالنعيم مدير عام جمارك السخنة، وعضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بجمارك السويس، تم رش وتعقيم مبانى وساحات جمارك السخنة كما تم توزيع أدوات ومستلزمات التطهير والحماية على العاملين بجمارك السويس.كما يتم متابعة التعقيم الدورى لجميع المنافذ والإدارات والمباني الجمركية وتوزيع أدوات ومستلزمات التطهير والحماية التى يجرى توفيرها بالجهود الذاتية فى حدود الإمكانيات المتاحة.