المسمارى: 4 طائرات حربية تدخل الخدمة بعد صيانتها

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، صباح اليوم، أن الفرق الفنية في القوات الجوية العربية الليبية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.وأضاف "المسماري"، في بيان له، أن سواعد المهندسين والفنيين والخبراء الليبين، وبروح وطنية، تمكنوا من إجراء العمرة والإصلاح، وقام الطيارون بطلعات تجريبية كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات.وقال: "قواتنا الجوية ومنذ بداية المعركة وهي تبدع في عملها، وتقدم التضحيات الجسيمة من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة".وأردف: "الآن.. انتظرو نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية".وقدم التحية لرجال القوات الجوية من طيارين ومهندسين وفنيين وإدارة عمليات جوية، خاتما بالقول "وما النصر إلا صبر ساعة، وما النصر إلا تعبير عن الإيمان بقضية أمن الوطن وكرامة المواطن الليبي".