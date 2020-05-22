حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 22 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 22 مايو 2020، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيًا: لا تعتمد دائمًا على مساعدة زملائك، يمكن أن يخذلوك عند الحاجة، لذا حاول إنجاز مهامك بنفسك بشكل يرضي طموحاتك وقناعتك.عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.