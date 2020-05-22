حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 22 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 22 مايو 2020، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع أرباب العمل إلى منحك المزيد من الثقة وحرية التحرّك والقيام بكل ما تراه مناسبًا للطرفين.عاطفيًا: تتحرر من قيد إذا كنت مرتبطًا، وتتخلى عما يزعجك، وتخوض تجربة جديدة تحفزك جدًا.صحيًا: مشاكلك الصحية المتراكمة تبعث اليأس في نفسك وتدفعك إلى اتخاذ قرار قد لا تحمد عقباه.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.