برلمانى: السيسى يتبع مسار الدول المتقدمة فى تنفيذ المشروعات

أشاد البرلماني محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع "بشاير الخير" الذي قامت بتنفيذة القوات المسلحة، مضيفا أن القوات المسلحة هى التى تساند الدولة المصرية فى تأسيس البنية التحتية للدولة، وخصوصا فى تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي التى توفر معيشة المواطن المصرى.وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاهد تدشين مشروعات سواء إسكان اجتماعى أو تأسيس مدن متكاملة أو إنشاء الكبارى أو مرافق، وغيرها من الإنجازات التى لم تتحقق فى كافة العصور السابقة، فضلا عن أن تلك المشروعات حققت طموحات وحلم الشعب المصرى.وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتبع مسار الدول المتقدمة فى تنفيذ كافة المشروعات وحل الأزمات التى تواجهه المواطن المصرى".وأوضح عضو مجلس النواب أن القوات المسلحة تقوم بتنفيذ كافة المشروعات فى وقت قياسى وبأعلى المواصفات العالمية، مشددا على أن الدولة المصرية تعمل على توفير معيشة للمواطن الذى كان يعانى من مشكلات عديدة طوال السنوات الماضية.