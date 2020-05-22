حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 22 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 22 مايو 2020، وفيما يخص برج الجدى، قالت:مهنيًا: آفاق واسعة واحتمالات شتى وتنسيق يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة الى حياتك.عاطفيًا: سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك، وتكون سببًا في ابتعاده عنك، تدارك الأمر قبل فوات الأوان.صحيًا: إذا كانت الأمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك لا تصاب بها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.