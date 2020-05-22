سعر الدولار اليوم الجمعة 22 - 5 - 2020

سعر الدولار اليوم

وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.76 جنيه - 15.88 جنيه للبيع



بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.



بنك عودة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية بـ 15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس بـ 15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع.



بنك HSBC وصل لـ 15.77 جنيه شراء - 15.87 جنيه للبيع.



بنك البركة بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.



البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 15.74 جنيه للشراء - 15.84 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي CIB بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.



البنك العربي الإفريقي بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.



وتستعد الأسواق التجارية العالمية منها والمحلية في الرجوع بشكل تدريجي للعمل بشكلها الطبيعي وتعود الحياة الطبيعية كما كانت في سابق عهدها، كما ارتفع الدولار الأربعاء الماضي مقابل 6 عملات أخرى بنسبة 0.23 % إلى 100.26، مما خفض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.



ويتحدد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، وتأتي الايام القليله القادمة في فتح اسواق العالم والسوق المصرية خاصة وتنتهي معاها حالة التوتر التي ستستمر حتي يأتي اللقاح لينقذ العالم أجمع.