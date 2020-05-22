عابد عنانى: «الناس بتدعى علىّ بسبب عماد عبدالحميد»

قال الفنان عابد عناني إن المشاهدين لم يستطيعوا الفصل بينه وبين شخصية الإرهابي عماد عبدالحميد في مسلسل "الاختيار"، متابعا:" الناس بتدعي عليا".وأضاف "عناني"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن المسلسل شهد إخلاصًا شديدًا ولهذا خرجت الشخصيات والمشاهد بهذا الشكل، لافتًا إلى أنه منذ الحلقة الثامنة لم يعد قادرًا على مشاهدة المسلسل كاملًا.وأشار إلى أن نجاحه في أداء الدور مرتبط بتصديق الشخصية، لافتًا إلى أن الفنان أحمد العوضي هو من رشحه لتجسيد الشخصية في الأوضح، وبعدها قابل المخرج بيتر ميمي وتم الموافقة عليه لآداء الدور.وأوضح الفنان عابد عناني أنه كان يسمع اسم الإرهابي "عماد عبدالحميد"، حيث كان متداولًا إعلاميًا بصفته إرهابي، متابعًا: "كان الأهم بالنسبة لي هو الورق الذي يشرح الشخصية وصفاتها من طمع في القيادة وما شابه، وقرأت كثيرًا عن الإرهابي لتجسيد دوره بتلك الصورة خاصةً وأن دماغه مش سهلة" لأنه كان يقنع الإرهابي هشام عشماوي بالكثير من النقاط وهو ما يعني أن طباعه مختلفة".ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.