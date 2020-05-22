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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 - 5 - 2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:17 ص
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم الجمعة 22 - 5 - 2020
وسام عطية
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ينشر "الدستور" لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 22 - 5- 2020، لتستقر الأسعار نسبيا حتى الآن في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية:

بنك مصر

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.75 - 15.85
يورو 17.19- 17.37
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.22
درهم إماراتي 4.26 - 4.31

بنك الإسكان والتعمير

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.77 - 15.87
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.17- 19.49
الدينار الكويتي 48.20 - 51.24
الريال السعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.35

بنك الإسكندرية

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.74 - 15.84
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 48.68 - 51.35
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23 - 4.31

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

شراء- بيع

الدولار الأمريكي 15.72 - 15.85
يورو 17.19- 17.38
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.31
درهم إماراتي 4.26 - 4.31

بنك قناة السويس
شراء - بيع

دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84
ريـال سعودي 04.11 - 04.21
جنية استرليني 19.17 – 19.43
اليورو 17.16 - 17.33

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول

دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.77 - 15.87
ريـال سعودي 04.18 - 04.23
جنيه إسترليني 19.27 - 19.48
اليورو 17.21 - 17.39

وتابع أيضا:

أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.76 - 15.88
اليورو 17.24 - 17.38
جنيه إسترليني 19.31- 19.47
ريال سعودي 04.19- 04.23
دينار كويتي 51.00 - 51.48

وتتغير أسعار الدولار وغيره من العملات بحسب استثمارات واقتصاد لكل دولة على حدا ليأتي الدولار في القمه عالميا بسبب أن معظم الدول تكون معاملاتها الأولى في الاستيراد والتصدير بالدولار لذلك يتحكم في الأسواق العالمية بشكل كبير جدا، وذلك يرجع لهبوط نسبة الفائدة بالبنك المركزي الأمريكي.

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