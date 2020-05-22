أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 - 5 - 2020
الجمعة 22/مايو/2020 - 05:17 ص
وسام عطيةطباعة
ينشر "الدستور" لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 22 - 5- 2020، لتستقر الأسعار نسبيا حتى الآن في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.75 - 15.85
يورو 17.19- 17.37
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.22
درهم إماراتي 4.26 - 4.31
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.77 - 15.87
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.17- 19.49
الدينار الكويتي 48.20 - 51.24
الريال السعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.35
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.74 - 15.84
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 48.68 - 51.35
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23 - 4.31
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.72 - 15.85
يورو 17.19- 17.38
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.31
درهم إماراتي 4.26 - 4.31
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84
ريـال سعودي 04.11 - 04.21
جنية استرليني 19.17 – 19.43
اليورو 17.16 - 17.33
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.77 - 15.87
ريـال سعودي 04.18 - 04.23
جنيه إسترليني 19.27 - 19.48
اليورو 17.21 - 17.39
وتابع أيضا:
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.76 - 15.88
اليورو 17.24 - 17.38
جنيه إسترليني 19.31- 19.47
ريال سعودي 04.19- 04.23
دينار كويتي 51.00 - 51.48
وتتغير أسعار الدولار وغيره من العملات بحسب استثمارات واقتصاد لكل دولة على حدا ليأتي الدولار في القمه عالميا بسبب أن معظم الدول تكون معاملاتها الأولى في الاستيراد والتصدير بالدولار لذلك يتحكم في الأسواق العالمية بشكل كبير جدا، وذلك يرجع لهبوط نسبة الفائدة بالبنك المركزي الأمريكي.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية:بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.75 - 15.85
يورو 17.19- 17.37
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.22
درهم إماراتي 4.26 - 4.31
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.77 - 15.87
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.17- 19.49
الدينار الكويتي 48.20 - 51.24
الريال السعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.35
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.74 - 15.84
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 48.68 - 51.35
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23 - 4.31
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.72 - 15.85
يورو 17.19- 17.38
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.31
درهم إماراتي 4.26 - 4.31
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84
ريـال سعودي 04.11 - 04.21
جنية استرليني 19.17 – 19.43
اليورو 17.16 - 17.33
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.77 - 15.87
ريـال سعودي 04.18 - 04.23
جنيه إسترليني 19.27 - 19.48
اليورو 17.21 - 17.39
وتابع أيضا:
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.76 - 15.88
اليورو 17.24 - 17.38
جنيه إسترليني 19.31- 19.47
ريال سعودي 04.19- 04.23
دينار كويتي 51.00 - 51.48
وتتغير أسعار الدولار وغيره من العملات بحسب استثمارات واقتصاد لكل دولة على حدا ليأتي الدولار في القمه عالميا بسبب أن معظم الدول تكون معاملاتها الأولى في الاستيراد والتصدير بالدولار لذلك يتحكم في الأسواق العالمية بشكل كبير جدا، وذلك يرجع لهبوط نسبة الفائدة بالبنك المركزي الأمريكي.