أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 - 5 - 2020

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية:

ينشر "الدستور" لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 22 - 5- 2020، لتستقر الأسعار نسبيا حتى الآن في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.بنك مصرشراء - بيعالدولار الأمريكي 15.75 - 15.85يورو 17.19- 17.37جنيه إسترليني 19.25- 19.45دينار كويتي 49.76 - 51.33ريـال سعودي 4.11 - 4.22درهم إماراتي 4.26 - 4.31بنك الإسكان والتعميرشراء - بيعالدولار الأمريكي 15.77 - 15.87اليورو 17.18- 17.38الجنيه الإسترليني 19.17- 19.49الدينار الكويتي 48.20 - 51.24الريال السعودي 4.08 - 4.20درهم إماراتي 4.19 - 4.35بنك الإسكندريةشراء - بيعالدولار الأمريكي 15.74 - 15.84اليورو 17.18- 17.38الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47الدينار الكويتي 48.68 - 51.35الريال السعودي 4.12 - 4.22درهم إماراتي 4.23 - 4.31أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصريشراء- بيعالدولار الأمريكي 15.72 - 15.85يورو 17.19- 17.38جنيه إسترليني 19.25- 19.45دينار كويتي 49.76 - 51.33ريـال سعودي 4.11 - 4.31درهم إماراتي 4.26 - 4.31بنك قناة السويسشراء - بيعدينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 04.77 - 04.81الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84ريـال سعودي 04.11 - 04.21جنية استرليني 19.17 – 19.43اليورو 17.16 - 17.33أسعار العملات في بنك كريدى أجريكولدينار كويتي 51.62 - 52.29الدولار الأمريكى 15.77 - 15.87ريـال سعودي 04.18 - 04.23جنيه إسترليني 19.27 - 19.48اليورو 17.21 - 17.39وتابع أيضا:أسعار العملات بالبنك المركزيشراء - بيعالدولار الأمريكى 15.76 - 15.88اليورو 17.24 - 17.38جنيه إسترليني 19.31- 19.47ريال سعودي 04.19- 04.23دينار كويتي 51.00 - 51.48وتتغير أسعار الدولار وغيره من العملات بحسب استثمارات واقتصاد لكل دولة على حدا ليأتي الدولار في القمه عالميا بسبب أن معظم الدول تكون معاملاتها الأولى في الاستيراد والتصدير بالدولار لذلك يتحكم في الأسواق العالمية بشكل كبير جدا، وذلك يرجع لهبوط نسبة الفائدة بالبنك المركزي الأمريكي.