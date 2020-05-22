7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

تعتبر مشكلة انسداد الشرايين، من المشاكل التى تؤثر على أكثر من 30% من الأشخاص، كما أنها النواة الأولى لمشاكل القلب والأوعية الدموية.وتشمل الأسباب لمشكلة انسداد الشرايين، فى تاريخ عائلى لها، وضغط دم مرتفع، وارتفاع مستويات الكولسترول السيئ، وزيادة السكر في الدم، والأكل غير الصحي، وتدخين السجائر والسمنة أو زيادة الوزن.وتتمثل مشكلة انسداد الشرايين في أن العديد من أعضائك الحيوية قد ينتهي بها الأمر بالحرمان من الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه، فقد ينتهي بك الأمر بنوبة قلبية.يقول الخبراء إنه من الممكن التغلب على انسداد الشرايين بمساعدة بعض الأطعمة، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبى.الحبوبتأكد من أن لديك الكثير من الحبوب الكاملة، فهذا لأنه معبأ بالألياف، وهى مادة مغذية تساعد على التخلص من الكوليسترول خارج الشرايين.الخضار الورقيةيمكنك أيضًا الحصول على الكثير من الألياف من الخضروات الورقية الخضراء، فقد تساعد إضافتها إلى نظامك الغذائى أيضًا على درء ارتفاع مستويات السكر في الدم والسمنة، وكلاهما من عوامل خطر انسداد الشرايين.زيت الزيتونتقول العديد من الاستقصاءات العلمية أن زيت الزيتون هو أداة استثنائية لتحسين الشرايين، والحماية من خطر الإصابة بخطر الأمراض القلبية.المكسراتهناك العديد من الأسباب التي تجعل المكسرات والبذور تساعد في مقاومة انسداد الشرايين، حيث يساعد على الحفاظ على صحة جدران الشرايين، بالإضافة إلى خفض الكوليسترول الضار في مجرى الدم.الأفوكادوما يجعل الأفوكادو من الأطعمة الفائقة هو أنه قادر على رفع مستويات الكوليسترول الجيدة في الجسم، وهذا يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.الأسماكتعتبر الأسماك الدهنية جيدة جدًا لإلغاء تراكم الشرايين لأنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهاب، فهو عامل مساهم في أمراض القلب.القهوةيمكن أن يساعد في الواقع على منع انسداد الشرايين، وذلك لأن الأحمال من مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في منع تراكم البلاك على جدران الشرايين الداخلية.