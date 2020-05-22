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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يسقط ثانى طائرة تركية فى محيط ترهونة

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:20 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، في وقت متأخر من ليل الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تركية ثانية في محيط مدينة ترهونة.

وقالت الشعبة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بعد أن قامت بإسقاط طائرة تركية مُسيّرة قبل ساعةٍ من الآن.. منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة تقوم في هذه اللحظات بإسقاط طائرة تركية مُسيّرة ثانية تواليًا في مدينة ترهونة".

وأوضحت الشعبة أن المسيرة التركية كانت تحاول الإغارة على مواقعٍ للمدنيين الآمنين داخل المدينة.

وقبل ساعة أفاد الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، بأن قوات الجيش أسقطت طائرة تركية مسيرة في ترهونة أثناء محاولتها استهداف بعض الأهداف داخل المدينة.

فيما يتداول الاعلام المحلي أنباء مفادها، بأن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، تحشد أعدادًا كبيرة من المسلحين تمهيدًا لاقتحام مدينة ترهونة.

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