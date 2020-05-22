جمارك سفاجا تستقبل مجموعة جديدة من المصريين العالقين بالسعودية

وصل إلى ميناء سفاجا على متن العبارة القاهرة عدد ٣٩٨ راكبًا مصريًا من العالقين بالممكله العربية السعودية، قادمين من ميناء ضبا السعودي بالإضافة إلى عدد ١٢ سيارة تريبتك وسيارة تريلا، وذلك في إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات لدخولهم إلى أرض الوطنوكان في استقبالهم لجنة من الجمارك لإنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية للركاب برئاسة عاطف غانم مدير عام جمرك سفاجا وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد وكلا من، علاء الشمندي مدير إدارة تفتيش الركاب وحساني يوسف ومحمود عبد الودود ومحمد أبوالسعود وخالد حمزة وحسن عباسي وذو الفقار علي أحمد وإسماعيل سيد إبراهيم بإدارة الإفراج المؤقت.