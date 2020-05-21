البابا تواضروس يهنئ رئيس البرلمان بعيد الفطر المبارك

بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة تهنئة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأضاف: «يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك».واختتم البابا تواضروس: «ندعو الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل».