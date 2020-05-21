تفاصيل الحالة الصحية لرضيعة تم اغتصابها بالدقهلية

تمكنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عاطل اغتصب طفلة رضيعة عمرها 24 شهرًا.‎تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي بوصول الطفلة "سمية. إ" عمرها 24 شهرًا، مصابة بنزيف وتهتك في أعضائها التناسلية وقطع في المهبل إثر محاولة اغتصابها، وتم دخولها العمليات لإنقاذ حياتها.وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبسؤال والدتها اتهمت زوجها أحمد رفعت، 25 سنة، عاطل، باغتصاب طفلتها من زوجها الأول.وبتنفيذ الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت شرطة الدقهلية من القبض على زوج الأم أثناء محاولته الهرب لقرية أخرى، وبمواجته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.وكشفت مصادر بمستشفى بلقاس المركز، أنه تم احتجاز الطفلة بالعناية المركزة؛ بسبب سوء حالتها وحاجتها لجهاز تنفس صناعي.وأكدت المصادر، أن الطفلة وصلت المستشفى وهي في حالة إعياء شديد وتهتك بأغضائها التناسلية وفتحة الشرج، وبها كدمات بالظهر والصدر، وتم خضوعها لعملية جراحية وإيداعها العناية المركزة للأطفال.