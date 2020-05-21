ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما

قال الناقد الفني محمود عبد الشكور، إن الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" حلقة للتاريخ يمكن وضعها بين أفضل حلقات الدراما المصرية والعربية عبر تاريخها الطويل، مضيفا أن الفن المصري يخلد جيوش الشمس في واحدة من أعظم معاركهم، ويقول لنا كيف يتحول البشر الفانون إلى أساطير.وتابع عبد الشكور، في تعليق على حلقة اليوم من المسلسل عبر فيسبوك: "كل شيء في مستواه الرفيع، كتابة وتصويرا وإخراجا وموسيقى وبناء ومونتاجا وإيقاعا وأداء وتنفيذا ومزجا مبدعا وفذا بين الروائي والوثائقي، ورسائل لا تحصى من قلب الموقف والصورة والصراع، ليسوا عساكر غلابة، دول وحوش، يفضلون الموت على ترك السلاح، وليست مجرد عمليات، ولكنها حرب شرسة علينا، دخلت بيوتنا كلها، فوقفنا خلف ظهر الأسود، نهتف لهم، ونتمنى أن نكون معهم، ليست أبدا حربهم وحدهم، ولكنها حربنا أيضا".واختتم مؤكدا: "دولا ولاد الفلاحين ومسلسل الاختيار، رغم كل الملاحظات علامة فارقة في تاريخ الدراما التي تواجه الظاهرة الإرهابية ولا تكتفي بتحليلها فقط، ومنهجها الفريد هو المزج بين الديني والوطني والعسكري، يد على الزناد، ويد تكتب، ويد تدير الكاميرا، عظمة على عظمة باهر دويدار، أمير كرارة، بيتر ميمي، وكل فريق العمل فردا فردا، ولنا عودة لكي أكتب من نفس المقام الرفيع الذي قدمتم منه عملكم المهم والخطير".