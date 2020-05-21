تأجيل بث مناظرة فرج فودة بعد اختراق «الإخوان» قناة هيئة الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه تم تأجيل مناظرة المفكرة الكبير فرج فودة التي كان من مقررا عرضها اليوم على قناة الهيئة على موقع يوتيوب إلى غدًا، بعد اختراق القناة من قبل "هاكرز" تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية.وأضاف الحاج علي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر عرض المناظرة مساء غدًا على قناة الهيئة العامة للكتاب، وقناة وزارة الثقافة، حتى لا تتعطل أو تخترق مثلما حدث اليوم.واخترقت جماعة الإخوان المسلمين، قناة الهيئة العامة للكتاب على يوتيوب، والتي كان مقررًا أن تعرض عليها مناظرة المفكر الكبير فرج فودة التي أجريت مع الجماعات الإسلامية في معرض الكتاب عام 1992، ما تسبب في التأجيل.