أحمد العوضي: «ياسمين عبدالعزيز قالتلي الناس هتكرهك بسبب دور عشماوي»

قال الفنان أحمد العوضي، إن الإرهابي هشام عشماوي من أخطر المجرمين في مصر، متابعا: "على الرغم من كرهي له جسدت الدور في مسلسل الاختيار لتعريف الجمهور تفاصيل شخصيته"، مستكملا: "حاولت طول الوقت توصيل تفاصيل الشخصية الإرهابية للجمهور".وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن أول رد فعل وتعليق تلقاه لدوره بالمسلسل كان من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث قالت له: "إيه الدور ده يا أحمد، الناس هتكرهك"، موضحا أنه تدرب على ضرب النار خلال 3 أشهر.وشهدت الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON، معركة دامية بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث، حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا ودمر المقدم منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجاله ما يقرب من 40 تكفيريا، بالإضافة إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع، فضلا عن تدمير مفخختين كانت قد انفجرتا في مبنى كمين البرث، إذ ظلت المعركة ما يقرب من 3 ساعات متواصلة حتى وصول الدعم والطائرات.