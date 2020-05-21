«القاهرة الثقافي» يوضح أسباب عدم بث الأمسية الختامية مع جاهدة وهبة

اعتذرت الهيئة المصرية العامة للكتاب وصالون القاهرة الثقافي الدولي، عن بث الأمسية الختامية التي كانت مقررة اليوم الخميس، ضمن نشاط الهيئة والصالون، عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، للفنانة الكبيرة جاهدة وهبة والشاعرة ماجدة داغر.من جهته، أكد الشاعر والصحفي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، أن إرجاء بث الندوة جاء لأسباب خارجة عن الإرادة تسببت في عدم التمكن من ربط البث المباشر بالصفحة وقناة اليوتيوب الخاصة بالهيئة المصرية للكتاب.وأشار حميدة إلى أن موعد الأمسية الختامية يحدد لاحقا، نظرا لبعض الإجراءات المتخذة حاليا لمعالجة الخلل الفني الذي حدث.وتقدم حميدة بالاعتذار لضيوف الأمسية والجمهور العربي، نظرا للأسباب الخارجة عن الإرادة التي حالت دون بث الأمسية.