مصر تؤكد استعدادها للانخراط في مفاوضات سد النهضة بشرط أن تكون جادة

أعربت مصر عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده لتكملة الاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدةً أهمية أن يكون جادا وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هذا يأتي بالإشارة إلى نتائج الاجتماع الذي عُقد اليوم ٢١ مايو ٢٠٢٠ بين رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة.