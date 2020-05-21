اجتماع «أون لاين» لأمناء الهيئات الاستشارية بـ«مستقبل وطن»

اجتمع مساء أمس الأربعاء الوزير السابق العامري فاروق، أمين شئون الهيئات الاستشارية المركزية بحزب مستقبل وطن ووزير الرياضة الأسبق، «أون لاين» لأول مرة منذ بداية أزمة كورونا مع كافة الأعضاء وأمناء شئون الهيئات على مستوى جمهورية مصر العربية باستخدام تطبيق «زووم» من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.ويعد الاجتماع هو الأول للأمانة الاستشارية منذ بداية تشكيلها في يناير من العام الجاري 2020 خلال الاجتماع، وتم مناقشة آخر التطورات والمستجدات الخاصة بوباء كورونا المستجد، وكيفية التعامل مع تلك الأزمة ومحاولة اتباع نصائح وإرشادات منظمة الصحة العالمية.وفي إطار ذلك صرح العامري فاروق بأن أمانة الهيئات الاستشارية واحدة من أهم الأمانات بحزب مستقبل وطن وتستهدف تحقيق التواصل مع كافة الأمانات النوعية، وتعتبر هي الهيئة الاستشارية لجميع الملفات الخاصة بالمشكلات والمقترحات التي تعرضها الأمانات المختلفة، وتعتبر بمثابة مركز للتفكير للحزب think tank، كما حدد أيضًا العامري موعدًا دوريًا لعقد الاجتماع مع الأمانة كل أسبوعين لبحث كافة الموضوعات المستجدة ومناقشة المقترحات وكيفية التحرك في هذه الملفات.