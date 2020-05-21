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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لأول مرة منذ شهر.. ارتفاع أسعار نفط الخليج 40%

الخميس 21/مايو/2020 - 11:06 م
نفط الخليج
نفط الخليج
سيد ابراهيم
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ارتفعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية، بنهاية تعاملات اليوم، إلى أكثر من 40% لأول مرة منذ شهر، بعد تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، وانتشار فيروس كورونا وتراجع الطلب على النفط، إضافة إلى قرارات "أوبك" بشأن خفض الإنتاج.

وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية، إما بخفض الإنتاج أو زيادته.

وينشر "الدستور" أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

النفط السعودي الخفيف 29.71 دولار للبرميل.

النفط السعودي الثقيل سجل 29.91 دولار للبرميل.

النفط الجزائري مزيج سهران سجل 34.55 دولار للبرميل.

النفط الإماراتي مزيج مربان 33.12 دولار للبرميل.

النفط الكويتي 26.89 دولار للبرميل.

النفط العماني 35.73 دولار للبرميل.

نفط البصرة الخفيف 37.65 دولار للبرميل.

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