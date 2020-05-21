الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المولد النبوي الثقافية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية بالأوقاف.والفائزون هم:الفرع الأولإجابة الـ100 سؤال وكتاب فقه السيرة النبويةالأول: محمد أحمد السيد أحمد على الجد أوقاف الدقهلية وحائزته عشرة آلاف جنيه.الثاني: حاتم سعيد سليمان عواد أوقاف القليوبية وجائزته تسعة آلاف جنيه.الفرع الثانيكتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.الناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية.١- محمد شعبان أحمد شعبان من محافظة الفيوم وجائزته خمسة آلاف جنيه.٢- محمد محمد إسماعيل محمد ملكه من محافظة البحيرة وجائزته خمسة آلاف جنيه.٣- حامد معوض حجازي محمد من محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه.٤- مصطفى عبدالمعطيً سيد أحمد هاشم من محافظة جنوب سيناء وجائزته ثلاثة آلاف جنيه.إضافة إلى جائزتين تشجيعيتين:١- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه.٢- محمد على أبوالوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه.