رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

الخميس 21/مايو/2020 - 10:50 م
الكمامة
الكمامة
مارسيل نظمي
طباعة
أصبحت الكمامة جزء أساسي من تنبيهات جميع القيادات والإدارات الصحية في البلدان حول العالم لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك تم تداول العديد من المعلومات تفيد بأن استخدام الكمامة يقلل من الأوكسجين. فهل هذا صحيح؟

بحسب موقع "sputnik news" فقد تداول العديد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدة لغات، تفيد بأن ارتداء الكمامة يقلل من استنشاق الأكسجين ويجبر على تنفس ثاني أكسيد الكربون (CO2) الخارج من الزفير، ما يمثل أزمة صحية خطيرة".

وأوضحت هذه المنشورات المتداولة أنه يجب استخدام كمامات القماش فقط عند الضرورة، وإزالة الكمامة فورًا عد الشعور بالاختناق وضيق التنفس، وعلى الأشخاص الذين لديهم حالات مرضية تسبب صعوبات في التنفس أن يكونوا أكثر حذرًا".

وذكر المنشور المتداول تصريحًا للمعاهد الصحية الوطنية الأمريكية "NIH" عن مخاطر ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم مثل الصداع والدوار وعدم القدرة على التركيز وصولًا إلى التلف في الدماغ.

وبحسب موقع مختبر "hypoxie-physiopathologie" في جامعة "جرونوبل" الفرنسية، فإن "الاحتياج للأكسين ونقصه يمكن أن يصيب الجسم بأكمله أو جزئيا، وقد يسبب مشاكل صحية عدة مثل الإغماء ومشاكل القلب وفقدان التركيز وغيرها".

واستبعد الدكتور إميليو هيريرا أستاذ الفيزيولوجيا المرضيّة "Physiophathologie" في حديث نشرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية للأنباء أن تكون الكمامات الواقية "سببًا في خفض نسبة الأكسجين والتسبّب بالتالي بعوز الأكسجين".

وأضاف: "لا يمكن للكمّامات أن تسبّب عوز الأكسجين، لذلك يجب أن يكون القناع ملتصقًا بالبشرة عند وضعه".

وأوضح أن "الكمامات الواقية تحد من دخول الجزيئات الأكبر التي يمكن أن تحتوي على آثار الفيروس"، مستدركا: لكنها في المقابل تتيح دخول وخروج الهواء، ما يمنع تراكم ثاني أكسيد الكربون في المساحة الفاصلة بين القناع والوجه.

وبحسب شيلي باين، مديرة مركز "Lamontagne" للأمراض المعدية في جامعة تكساس في الولايات المتحدة، "لا يمكن لقناع مستخدم بشكل صحيح أن يسبب عوز الأكسجين"، وفقا لما جاء في رسالة إلكترونية نشرها فريق تقصي الحقائق في وكالة "فرانس برس".

ووافق الرأي نفسه أستاذ الهندسة الطبية الحيوية في جامعة تكساس جون كريسيون، وقال: "إذا أصاب عوز الأكسجين شخصًا يضع قناعًا، يكون قد أحكم القناع حول وجهه بشكل مفرط، أو أن له سجل من السوابق الصحية تجعله أكثر عرضة للخطر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق المقابر خلال أسبوع العيد بالمنصورة

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العيد

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

منصة العويس الافتراضية تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا»

«الثقافي الصيني» يستأنف مسابقة «أنا والصين» 29 يونيو

إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة

قصور الثقافة تصدر «أدب المقالة الصحفية» لعبداللطيف حمزة