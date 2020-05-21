«الأجواء المفتوحة».. قصة اتفاقية استراتيجية خرج منها ترامب بسبب روسيا

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وضع معاهدة الأجواء المفتوحة (السماوات المفتوحة) تحت رحمة السكين، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منها حتى تعود موسكو إلى التقيد بها متهما روسيا بعد الالتزام ببنود المعاهدة الاستراتيجية الموقعة منذ عقود.تعتبر اتفاقية السماوات المفتوحة من أهم المعاهدات الاستراتيجية حيث تم إقرارها عام 1992، من قبل 27 دولة، وبدأ العمل بها فعليا في أول يناير 2002، وتضم حاليا 34 دولة، حيث تسمح الاتفاقية بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة.تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين الدول الأعضاء، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، كما تمنح الدولة العضو دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.ومن حق الدول الأعضاء وفقا للاتفاقية استخدام طائرات استطلاع مزودة بأجهزة رؤية تمكنها من رصد جميع أنواع الأسلحة المتواجدة على الأرض في الدول الأخرى أثناء تنفيذ مهمتها.كما تتيح الاتفاقية للدولة العضو التي تستضيف طائرات الدولة الأخرى الحق في أن تحصل على نسخة كاملة من المعلومات التي يتم جمعها خلال مهمتها الاستطلاعية، ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء الحصول على نسخة من تلك البيانات الاتفاق مع الدولة التي تملكها.و سبق أن أعلنت روسيا، نهاية ديسمبر 2018، عن وضع قيود أمام أمريكا فيما يخص اتفاق "السماء المفتوحة" اعتبارا من 1 يناير 2020، حيث تستطيع طائرات أمريكية أو روسية، غير مسلحة، التحليق في أجواء الدولة الأخرى، بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تم إقرارها عام 1992.وفي عام 2010، تم مراجعة الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء ليتم السماح باستخدام طائرات الاستطلاع لكاميرات رقمية في مهامها، ودعت إلى توسيع الاتفاقية لتضم دولا جديدة.وفي أكتوبر 2019، أعلن مجلس النواب الأمريكي، عن قلقه من اعتزام ترامب الانسحاب من الاتفاقية، حيث أرسل خطاب احتجاج إلى البيت الأبيض على هذا القرار، مؤكدة أنه أمر متهور نظرا لأهمية الاتفاقية للولايات المتحدة، حيث كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في أغسطس 2019 عن تجميد الاتفاقية فقط، إلا أن ترامب أعلن اليوم الانسحاب منها.