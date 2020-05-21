خاص.. «مشاكل في الصوت» تمنع إذاعة حلقة عبد الباسط حمودة مع رامز جلال

سبب عدم إذاعة حلقة عبد الباسط حمودة فى رامز مجنون رسمي

وقالت مصادر مطلعة لـ«



وكشف مصدر من داخل محطة «إم بي سي مصر» عن سبب عرض ٢٧ حلقة فقط في هذا الموسم بدلا من ٣٠ حلقة قائلًا: إنه كان هناك نية لتقديم ٣٠ حلقة كاملة ولكن أثناء تصوير البرنامج قبل موسم شهر رمضان بسبب أزمة الوباء العالمي كورونا وتوقف حركة الطيران اضطرت إدارة البرنامج إلى إلغاء تصوير آخر حلقتين والاعتذار لضيوفهم، خاصة أن الضيفان هما من مصر والآخر من لبنان وتوقف حركة الطيران جعلتهم لم يستطيعوا السفر للإمارات لتصوير الحلقتين. وقالت مصادر مطلعة لـ« الدستور »، إن سبب عدم إذاعة عرض حلقة عبد الباسط حمودة، هو أنه كان مقرر عرض حلقة عبد الباسط بشكل طبيعي وتم إدراجها على خريطة حلقات البرنامج إلا أن إدارة القناة اكتشفت خطأ فني في الصوت الخاص بالحلقة ولم تتمكن من معالجته مما جعلهم يستبعدوا إذاعة الحلقة والاكتفاء بعرض حلقة من كواليس مجمعة لـ٢٧ حلقة التي عرضت على مدار شهر رمضان.وكشف مصدر من داخل محطة «إم بي سي مصر» عن سبب عرض ٢٧ حلقة فقط في هذا الموسم بدلا من ٣٠ حلقة قائلًا: إنه كان هناك نية لتقديم ٣٠ حلقة كاملة ولكن أثناء تصوير البرنامج قبل موسم شهر رمضان بسبب أزمة الوباء العالمي كورونا وتوقف حركة الطيران اضطرت إدارة البرنامج إلى إلغاء تصوير آخر حلقتين والاعتذار لضيوفهم، خاصة أن الضيفان هما من مصر والآخر من لبنان وتوقف حركة الطيران جعلتهم لم يستطيعوا السفر للإمارات لتصوير الحلقتين.

نشرت «الدستور» صباح اليوم الخميس، خبرًا يفيد بأن الفنان عبد الباسط حمودة هو ضيف برنامج رامز جلال «رامز مجنون رسمي»، وأثناء عرض الحلقة فوجئ الجمهور، بعدم إذاعة الحلقة وأن البرنامج توقف عند عرض ٢٧ حلقة فقط، واختيار رامز في حلقة اليوم لعرض عدد من كواليس الحلقات السابقة.