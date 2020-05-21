طلاب الثانوية بكفر الشيخ يتبرعون بتجهيز العناية المركزة بمستشفى الصدر

تبرع أعضاء دفعة ثانوية عامة 95 "الدفعة المزدوجة" بمدينة كفر الشيخ، اليوم، بتجهيز وحدة عناية مركزة كاملة بمستشفى الصدر، فضلًا عن جهاز تكييف وثلاجة لمستشفى الحميات.يأتي هذا في إطار المشاركة المجتمعية البناءة لأبناء محافظة كفر الشيخ، في دعم وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية اللازمة، في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid-19، والحد من انتشاره.وعبر الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء بكفر الشيخ، وأحد أعضاء الدفعة، عن فخره واعتزازه بما قدمه زملاؤه الأعزاء أبناء دفعة ثانوية عامة 95 "الدفعة المزدوجة"، وذلك من منطلق الشعور بواجبهم الوطني تجاه الدولة والمجتمع.