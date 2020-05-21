زوجة الشهيد منسي: «فخورة بأبطال مسلسل الاختيار»

قالت منار سليم زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، إنها كل يوم تزداد فخرا بما قدمه زوجها البطل وكافة الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.وأضافت: «كل يوم بزداد فخر بأحمد وكل الشهداء.. بحس إني مكنتش عارفه حاجة عن تضحيات الشهداء».وأكدت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن صناع عمل مسلسل الاختيار وكافة المشاركين به أبطال أيضًا، استطاعوا أن يقدموا عمل حاز على إعجاب المصريين بعدما وضح حجم التضحيات التي يقدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن أرض الوطن.وتابعت: «أبطال المسلسل عاوز أقول لهم أنتم أبطال من نوع آخر قمتم بكل جهد مشكور.. محدش فيكم قصر.. أنا فخورة بصناع العمل».