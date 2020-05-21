حمزة أحمد منسي: «بتمنى أكون ضابط عشان أنتقم من التكفيريين»

قال حمزة ابن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، إنه تابع حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، مشددًا على أنه سيثأر لوالده من الإرهابيين التكفيريين، متابعا: "نفسى أشوفهم.. لو طلت واحد والله محدش يعرف أنا هعمل فيه إيه.. أنا ممكن أفرمه في إيدي".وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "الجيش المصري انتقم لشهداء الوطن، ولكن انتقامي أنا لسه مجاش".وأكد أنه يتمنى أن يكون ضابطًا في المستقبل من أجل الانتقام من التكفيريين والإرهابيين، متابعا: "عاوز أقول للكفرة إن شاء الله يجي اليوم اللى مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتعتهم".