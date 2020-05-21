مدير عام التدريب بالأوقاف: ندعو المواطنين للتمسك بأخلاق شهر رمضان

دعا الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، المواطنين كافة إلى التمسك بأخلاق شهر رمضان والخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن في كل مجال من المجالات وفي العبادات والمعاملات، مؤكدا ان المجتمع في حاجة إلى الحفاظ على السلوكيات والأخلاق التي تخلق وتحلى بها العباد على مدار الشهر الكريم من محبة وتسامح وتقوى مراقبة لله في السر والعلن حتى ينهض المجتمع ونرتقي بالدولة في كافة مناحي الحياة.وقال مدير عام التدريب بالأوقاف - خلال كلمته الليلة في الحلقة الثامنة والعشرين من حلقات برنامج "حديث السحور" على مواقع (الفيس بوك) و(يوتيوب) على الروابط التي يتم إذاعتها يوميا على الموقعين بمناسبة شهر رمضان الكريم - إن أسعد ما يمكن للإنسان أن يرتقي به من خصائص شهر رمضان هو تقوى الله تعالى واللجوء إليه سبحانه بقلوب مؤمنة مطمئنة خاشعة لله تعالى والعمل على دوام الطاعة وعدم الغش والتدليس، والصلح، والمودة والتآلف، والتكافل والتعاون فيما بين أفراد المجتمع.وأكد فهمي أهمية التواصل مع الله تعالى من خلال الحفاظ على الصلاة المفروضة وكذا ما سعدنا به في رمضان من صلاة في جوف الليل لما فيها من بركة وتقرب إلى الله تعالى حيث يتنزل المولى عز وجل في كل ليلة ويقول هل من تائب فأتوب عليه، لافتا إلى أهمية الحفاظ على الخصال الحسنة مثل الانفاق والتكافل والتصدق على الفقراء والمساكين.وقال مدير عام التدريب بالأوقاف: "هنيئا لكل من استطاع أن يجاهد نفسه بالصوم، وهنيئا للصائمين والقائمين والركع السجود العابدين المتصدقين المنفقين والمستغفرين بالأسحار، هنيئا لكل من استطاع أن يغير من سلوكياته للأفضل والأحسن"، مؤكدا أن أعمال الخير ليست مرتبطة بشهر رمضان، بل الأصل فيها الدوام والاستمرار، داعيا المولى عز وجل أن يمن على عباده بالتقوى والتخلق بأخلاق وسلوكيات رمضان طوال العام.