منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، عن عدم استمراره في تأدية عمله به.وأوضح «علام»، خلال تدوينة على «فيسبوك»: «للأسف مش هرجع شغلي في مستشفى عزل النجيلة ومش قادر مزعلش ومش قادر محسش بضيق في صدري، والسبب مش عارفه وسألت عليه كتيير ومحدش بيرد.. عموما صالح العمل أنا أحترمه لو لصالح العمل فأنا مش هعترض».وأضاف أن مدير «النجيلة» أبلغه بعدم دخول مستشفى العزل مرة أخرى، قائلا: «اتبلغت بقرار إني مش هينفع أدخل العزل تاني بنفس الصيغة النهارده، كان ممكن يكون بطريقة أحسن من كده وبصيغة أفضل»، مشيرا إلى أن القرار ليس وزاريا.وأوضح أنه اتصل بمدير المستشفى لكن لم يجب عليه، وبعد أن أرسل له رسالة منذ 4 أيام «هرجع امتى» رد عليه بأنه ممنوع من دخول المستشفى، مرددا: «شكرا ألف شكر.. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.. إن شاء الله هحاول أفوق تاني وهكمل دوري اللي اخترته إني أكمل توعية.. تبان حاجات هايفة لكن هي الحل الفعال اللي في إيدي».