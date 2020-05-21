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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء بيع الكمامات بمنافذ المحافظة والوحدات المحلية بقنا

الخميس 21/مايو/2020 - 09:27 م
الكمامات
الكمامات
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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء بيع الكمامات فى منافذ بيع السلع التابعة للمحافظة والوحدات المحلية للمدن والقرى مساء اليوم الخميس.

وأوضح الداودى أنه تم تحديد المنافذ المقرر بيع الكمامات بها، ففى مدينة أبوتشت سيتم بيع الكمامات فى منافذ مقرات الوحدات المحلية لمجلس المدينة والقرى التابعة لها، وفى مدينة فرشوط تم تحديد منفذ بيع السلع بمقر مجلس المدينة كمنفذ لبيع الكمامات، كما تم اختيار منفذ بيع السلع الكائن أمام مبنى إدارة البحث الجنائى بمدينة نجع حمادى لبيع الكمامات به، كما تم توفير منافذ لبيع الكمامات بجميع مقرات الوحدات المحلية للقرى ومقر مجلس المدينة بمدينة دشنا.

وأضاف الداودى أنه سيتم بيع الكمامات بمنفذ بيع السلع بميدان السوق بمدينة الوقف، وتم تحديد 5 منافذ بمدينة قنا لبيع الكمامات بها، وهى منافذ بيع السلع القائمة (منفذ المعبر- منفذ سيندريلا- منفذ المحطة- منفذ الشئون بجوار مقر الجوازات السابق- منفذ المعنا)، وفى مدينة قفط تم تحديد منفذ بيع السلع الكائن بمقر مجلس المدينة لبيع الكمامات، وكذلك منفذ بيع السلع بمقر مجلس مدينة قوص، ومنفذ بيع السلع بمقر مجلس مدينة نقاده لبيع الكمامات بهما.

وأكد محافظ قنا، في بيان له، أن الكمامات المتوفرة بجميع هذه المنافذ بسعر التكلفة وهو ٢.٢٥ جنيه كمبادرة من المحافظة لدعم المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على الكمامة بسعر مُخفض، لاسيما وأننا مُقبلون على مرحلة تقتضى منا جميعا الالتزام بقرارات الدولة الخاصة بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة وفى المؤسسات الحكومية للحفاظ على سلامتنا والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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