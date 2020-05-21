غلق ورشة حدادة بكفرالشيخ لمخالفتها أوقات الحظر (صور)

أغلق جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفرالشيخ، يرافقه رزق العدوي، رئيس الرقابة التموينية، ورشة حدادة ولحام ومعدات ثقيلة لمزاولتها النشاط دون ترخيص، وعدم الالتزام بمواعيد الحظر، وعدم اتباع التعليمات بقرية 8 المعمورة التابعة لقرية التفتيش.وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تطبيق المحلات التجارية بكافة نواحي المحافظة قرار الغلق في اليوم الثامن والخمسين على التوالي، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ5 مساءً حتى الـ6 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت، ويستثنى من هذا القرار محال البقالة، واللحوم، والدواجن، والمخابز، ومحال الأسماك، والصيدليات، وجميع المصانع، والمخازن، ووسائل الإعلام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد محافظ كفرالشيخ على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.