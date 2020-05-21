فايز المالكي يشيد بمسلسل «البرنس»: إبداع

أشاد الفنان السعودي فايز المالكي، بمسلسل "البرنس"، للفنان محمد رمضان، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.وقال المالكي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "البرنس قسمًا بالله أجمل مسلسل رمضاني إبداع في كل شيء".مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ويُعرض على شاشة "دي إم سي"، ويشارك في بطولته كل من الفنانين نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد مهران وأحمد داش وريم سامي وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.