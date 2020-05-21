صوت الشعب: كلمة الرئيس اليوم تثبت إدارة مصر لأزمة كورونا بشكل مهني وعلمي

أشاد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها اليوم الخميس، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير في محافظة الإسكندرية.وقال البراوي في تصريحات صحفية اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه عددا من الرسائل المهمة للشعب المصري في هذا التوقيت الحرج الذي تعيشه الدولة المصرية، ويتطلب التكاتف لمواجهة الأزمات، إذ وضح الرئيس في رسالة الأولى أن الدولة المصرية تدير أزمة كورونا بشكل مهني وعلمي، ويجب الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتقليل أعداد الإصابات قدر الإمكان، وحذر الرئيس من الاستهانة والاستهتار بالوباء، لأن القدرات المتوفرة لدينا يتم توجيهها إلى علاج أمراض أخرى بجانب كورونا.وأشار رئيس صوت الشعب، إلى أن رسائل الرئيس مهمة للغاية وخصوصا فيما يتعلق بوعي الشعب لمواجهة كورونا والتقليل من عدد الإصابات، وكيفية تحسين جهاز المناعة بالطعام الصحي وممارسة الرياضة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة.وأوضح البراوي، أن الرئيس يعيش مشاكل المصريين بكل تفاصيلها وهذا الأمر وضح في تعليقه على تكليف الأطباء، قائلا: "سامع فيه جدال في تكليف الأطباء من فضلكم، ده وقت يجب التكاتف فيه مع مصر لمواجهة هذا الأمر، ولكم مني كل الشكر والتقدير، وفي نهاية حديثه عن تداعيات كورونا توجه الرئيس السيسي بالشكر للأطقم الطبية.وأكد رئيس صوت الشعب، أن الرئيس السيسي، ناقش مع الرأي عددا من المشاكل ووضع حلول لتلك المشاكل من خلال رسائل عديدة منها لمخالفات البناء والمحافظين ورجال الأمن ورجال الجيش الأبيض، موضحا أهمية المساهمة في توفير بيئة صالحة للاستثمار في المستقبل من خلال البنية التحية والطرق والكباري، مطالبا الجميع بتغليب الصالح العام في تلك الظروف الصعبة.وثمن البراوي على إنسانية الرئيس مع الشهداء، عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في لفتة إنسانية، بإطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة والصحة والقضاء على أحياء ومدارس وشوارع المدن الجديدة التي يتم افتتاحها.جدير بالذكر أن مشروع بشاير الخير في الإسكندرية يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي لمنطقة غيط العنب، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه، وتظل الأعمال مستمرة في المراحل الباقية.