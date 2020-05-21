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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«رجال من ذهب».. ماذا حدث في كمين البرث؟

الخميس 21/مايو/2020 - 09:01 م
الاختيار
الاختيار
إيمان ماهر
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تتناول حلقة اليوم من مسلسل الاختيار ملحمة تاريخية، وهي ملحمة البرث التي استشهد وأصيب فيها ٢٦ من أبطال القوات المسلحة البواسل، وكانت معركة حربية خطط لها الإرهابيون عدة أشهر.

في تمام الرابعة فجر يوم 7 يوليو 2017، قامت إحدى السيارات المفخخة التي تم تدريعها جيدا وتمويهها داخل إحدى المزارع، بالدخول إلى كمين "البرث" برفح، وتعاملت معها قواتنا لكنها انفجرت قرب الكمين لشدة تدريعها.

وبدأ بعد ذلك هجوم شرس يضم نحو 12 عربة كروز محملة بأحدث الأسلحة وعدد ضخم من الإرهابيين، جاءوا من جميع الاتجاهات وطوقوا الكمين بالكامل بعدما انفجرت السيارة.

ورغم شدة الهجوم كان لاستبسال قواتنا المسلحة دور كبير في إحباط مخططهم للسيطرة على الكمين ورفع علمهم.

استشهد الكثيرون من رجال الجيش، ولكن فى المقابل قُتل أكثر من 40 تكفيريا وتم تدمير 6 عربات تابعة لهم على يد أبطال القوات المسلحة.

واستشهد البطل العقيد أحمد منسي نتيجة إصابته بطلقة رصاص واحدة في مؤخرة الرأس من عيار 12.5 مم، حيث كان "المنسي" فوق سطح المبنى الذي تمت محاصرته، وكان الشهيد "المنسي" في تلك اللحظات يطلق النيران على الإرهابيين من فوق سطح المبنى للدفاع عن الكتيبة وباقي زملائه.

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