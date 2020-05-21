السيطرة على حريق هائل بمصنع مكرونة بالغربية

سيطرت إدارة الحماية المدنية بالغربية على حريق هائل شب بمصنع مكرونة مغلق، مكون من دور واحد، بعد أن أتى على محتوياته بالكامل.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع مكرونة مغلق.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف، لمحاولة السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمنازل المجاورة، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي وتحريات المباحث والعرض صباح باكر الجمعة.