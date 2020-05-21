اشتباه بإصابة الرئيس الشيشاني بكورونا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، بإيداع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المستشفى بشبهة إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة.ومن جانبه أشار أحمد دودايف مساعد قديروف، إلى أن قديروف يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الشيشان.