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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة

الخميس 21/مايو/2020 - 08:52 م
إسلام بحيري
إسلام بحيري
نضال ممدوح
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علق الباحث إسلام بحيري على مناظرة شهيد الكلمة فرج فودة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1992، والمزمع بثها عبر قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب باليوتيوب في الحادية عشر مساء اليوم.

وقال بحيري عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك: "قبل ما تتفرجوا الليلة على مناظرة عمنا الكبير فرج فودة والأستاذ محمد أحمد خلف الله - اللي كان جنبه - عايزك تفتكر شيء مهم، لما الأستاذ العظيم دكتور سمير سرحان طلب وقتها من المؤسسة تبعت ناسها للمناظرة، فالمؤسسة ردت بإن ده هجوم على الإسلام كله ولازم كل الأطياف يحضروا، فبعتوا مين؟".

تابع بحيري: "بعتوا الشيخ محمد الغزالي - ممثلا للمؤسسة، وبعتوا محمد عمارة ممثلا للمفكرين الإسلاميين، وخد الصدمة، بعتوا محمد مأمون الهضيبي ممثلا لأطياف الشعب، لا تضحك، والهضيبي كان متحدث جماعة الإخوان المسلمين آنذاك، واللي بعدها في 2002 بقى مرشد الإخوان قاعدين في صف واحد، واللطيف الكارثي إن التلاتة عمارة والغزالي والهضيبي التلاتة إخوان مسلمين لكن بيمثلوا أدوار رائعة، والصف واحد، الصف واحد أتمنى تكون وصلت".
إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة
إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة
إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة
إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة
إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة
إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة

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