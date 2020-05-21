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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 28 من «الاختيار».. المنسي ورجاله يُظهرون قوة وتفاني رجال القوات المسلحة

الخميس 21/مايو/2020 - 09:47 م
الاختيار
الاختيار
أمير محمد خالد
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يقدم لكم «الدستور» ملخص الحلقة 28 من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي الخائن هشام عشماوي حيث تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل "الاختيار" تطورات كبيرة في الأحداث، منها استشهاد رجال المنسي في كمين مربع البرث دون أن يستسلموا للتكفيريين.

ملخص الحلقة 28 من مسلسل الاختيار

وتبدأ الحلقة بمشهد هجوم التكفيريين على المنسي ورجاله في مربع البرث بقوة وغشامة ورغم تصدي رجال الصاعقة لهجوم التكفيريين إلا أنهم نجحوا في تصفية عدد كبير من رجال القوات المسلحة بسبب دخولهم على الكمين بسيارات مفخخة، وقال المنسي لرجاله: "على العهد يا رجاله محدش من التكفيريين يدخل الكمين هنقف لآخر نفس وآخر طلقة".

واستشهد عدد كبير من رجال المنسي، واستعجب التكفيريون من ثبات ومقاومة رجال الجيش، حيث قال أحدهم: "هما مبيستسلموش ليه" وفي مشهد آخر يقتل المنسي التكفيري أبو سعد الجنوبي ويقول له أثناء تصفيته "اسمهم شهداء مش طواغيت".

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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