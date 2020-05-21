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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحثون: أسبوع واحد كان بإمكانه أن يجنب أمريكا 35 ألف وفاة بكورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 08:43 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية، إنه كان يمكن تجنّب حصول أكثر من 35 ألف وفاة نتيجة كوفيد-19 في حال تمّ اتخاذ تدابير حجر في البلاد قبل أسبوع من تاريخ فرضها.

ووفق التوقعات التي جرت بناء على عدة نماذج حسابية ونشِرت على موقع "ميدركسيف"، فإن 61 بالمئة من الإصابات (أكثر من 700 ألف) و55 بالمئة من بين أكثر من 65 ألف وفاة (أي 35 ألفا على الأقل) المسجلة حتى 3 مايو "كان يمكن تجنّبها" في حال فرِضت تدابير تباعد اجتماعي وآليات؛ للسيطرة على الوباء "قبل أسبوع فقط".

وتؤكد هذه التوقعات وفق الباحثين مخاطر تخفيف الحجر الذي بدأ بدرجات متفاوتة في جميع الولايات الأمريكية للحدّ من الأثر الاقتصادي للوباء.

وقبل 10 أيام، وضع المخرج أوجين جاريكي "ساعة الموت" في التايمز بنيويورك.

وتظهر الساعة عدد الوفيات التي يعتبر أنه كان بالإمكان تجنبها في حال فرض الرئيس دونالد ترامب قواعد التباعد وإغلاق المدارس يوم 9 مارس بدلا من 16 مارس.

وتعدّ الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء، بتسجيلها 1،5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى يوم الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

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