جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملاته للقضاء على التعديات والإشغالات

شن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الخميس، حملته الموسعة لإزالة التعديات على العمارات ورفع الإشغالات على حرم الطريق بمنطقة دهشور وأبناء الجيزة ومساكن عثمان، بالتعاون مع قسمى شرطة ثالث ورابع أكتوبر والإدارات المعنية بالجهاز، تطبيقا للقانون وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أن الحملة أسفرت عن إزالة بناء غرفة خارج العمارات السكنية بمنطقة أبناء الجيزة، وإزالة التعديات والرودو الإضافية والمحالات المخالفة التى تعمل بدون ترخيص قانوني.