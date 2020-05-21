«المناسترلي» يقترح محورين لخفض تداعيات كورونا السلبية على العمالة

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك محورين لابد من العمل عليهما من أجل خفض بطالة العمالة التي زادت مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المحور الأول يتمثل في خفض الأثار السلبية على أصحاب المصانع والشركات من أجل دعمهم في قدرتهم على عدم التخلي عن العمالة نتيجة الأثار السلبية التي يتعرضون لها وهي حالة الركود.وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في إعادة تدوير العمالة التي فقدت وظائفها عبر التعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة مثل القوى العاملة واتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية في توفير فرص عمل للعمالة التي فقدت وظائفها خلال أزمة كورونا.