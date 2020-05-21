مدارس التعليم الفني تتوقف عن تسلم الأبحاث حتى انتهاء إجازة العيد

تتوقف مدارس التعليم الفني بنظام ٣ و٥ سنوات في مختلف أنحاء الجمهورية، بدءا من غد الجمعة، عن تسلم المشروعات البحثية الورقية لطلاب صفوف النقل الأول والثاني الثانوي، على أن تستأنف تسلم الأبحاث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وحتى يوم ٤ يونيو.كانت إدارات مدارس التعليم الفني تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، واصلت اليوم الخميس، تسليم الأبحاث التطبيقية الورقية بمدارس التعليم الفني لليوم الخامس على التوالى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.يذكر أن وزارة التربية والتعليم استبدلت امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بعمل مشروعات بحثية لما يصل إلى مليون و٣٠٠ ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.