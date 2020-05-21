وفد من رجال الدين المسيحي يهنئ محافظ البحر الأحمر بعيد الفطر

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، بالديوان العام، وفدًا من رجال الدين المسيحي من الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، الذين حضروا لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأكد الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، أن تهنئة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم تأتي تأكيدًا على مبدأ الأخوة والترابط الذى يجمع بين المسلمين والأقباط فى مصر، مقدمًا التهنئة لجميع المسلمين من أهالي البحر الأحمر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالاقصر، إن الأشقاء المسلمين دائمًا سباقون في تقديم التهاني أثناء الأعياد، مشيدًا بـ"روح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد".من جانبه، قدم محافظ البحر الأحمر الشكر لرجال الدين المسيحي، على التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد، موضحًا أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، مشددا على ضرورة الإكثار من الدعاء حتى يزيل الله عز وجل وباء فيروس كورونا من مصرنا الحبيبة.وقال محافظ البحر الأحمر إنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات"، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.ورحب المحافظ بوفود الكنائس ورجال الدين المسيحي، مشيرًا إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ.وفي نهاية اللقاء، قدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى جموع المصريين بصفة عامة وشعب البحر الأحمر بصفة خاصة بالعيد، متمنيًا أن تنعم مصر بالاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.