وصلات رقص للفنانين بعد مقلب «رامز مجنون رسمي».. فيديو

عرض الفنان رامز جلال، بعض مواقف الفنانين بعد وقوعهم ضحايا لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.ومن الكواليس نشر رامز جلال، مقطع فيديو لرد فعل بعض الفنانين ومنهم الفنان محيى إسماعيل، والفنانة فيفي عبده، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش.وقدم الفنان محي إسماعيل، وصلة رقص مرددًا أنا القيصر، وتبعها بقوله: "فيه قيصر يبقى مبلول كدا" وذلك بعد سقوطه في بركة مياه رامز جلال.كما قدمت الفنانة فيفي عبده وصلة رقص على نغمات "يا طالعه من باب الحمام"، وذلك وسط تشجيع من فريق عمل البرنامج كاملًا.كما غنى مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية "بنت الجيران"، كاملة في الكواليس البرنامج وتبعها بأغنية "رامز جلال".