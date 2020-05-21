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رئيس التحرير التنفيذي
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«سحورك على الدستور».. أقراص الكوسة المحمرة لسحور 29 رمضان

الخميس 21/مايو/2020 - 07:44 م
أقراص الكوسة المحمرة
أقراص الكوسة المحمرة
إسلام جمال
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تعتبر وجبة السحور خلال هذه الأيام الحارة من الأمور الهامة التى لا بد أن تحتوى على المعادن الهامة واللازمة التى يحتاجها الجسم.

ونرصد فى هذا التقرير وصفة جديدة لطهى الكوسة لطبق شهى وغنى بالمعادن والفيتامينات لسد جوع صيام أكثر من 16 ساعة.

المكونات:
• 1 كيلو كوسة مبشورة
• ٤ كيس فيجيتار الخضروات
• ٤ فصوص ثوم مفروم
• ١ ملعقة صغيرة بيكنج باودر
• ١٤ كوب كزبرة خضراء، مفرومة
• ١٢ كوب موتزاريلا مبشورة
• ٢ بيض
• دقيق، حتى يتماسك الخليط
• ١ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ملح، حسب الرغبة
• زيت للقلي
• ٢٠٠ جرام زبادي
• ١ ملعقة صغيرة نعناع مجفف
• ٢ ملعقة صغيرة بشر ليمون

طريقة التحضير:
تعصر الكوسة المبشورة للتخلص من الماء الزائد.
يضرب البيض ويضاف اليه الكوسة، البيكنج باودر، الثوم، الكزبرة، الموتزاريلا، الفلفل الاسود، الملح وقليل من الدقيق ليتماسك الخليط.
يحفظ في الثلاجة لمدة ساعة، ثم يفرد الفيجيتار على طبق مسطح.
يشكل خليط الكوسة على شكل أقراص ثم تغلف بفيجيتار على الوجهين.
يسخن قليل من الزيت على نار متوسطة ثم تقلى أقراص الكوسة على الوجهين حتى تصبح ذهبية.
يقدم مع الزبادي بالليمون.
لتحضير الزبادي بالليمون: يخلط الزبادي على بشر الليمون والنعناع المجفف ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود.

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