حمدي أحمد: المنتجات الإلكترونية الأكثر مبيعًا بعد المطهرات حاليًا

كشف حمدي أحمد رئيس شركة هانو وبنزيون إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الشركات التجارية تستطيع تنشيط مبيعاتها عبر التوجه إلى التسويق الجيد للمنتجات التي يحتاجها العملاء في ظل أزمة كورونا.وأضاف "أحمد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أكثر المنتجات التي يتم الطلب عليها في ظل أزمة كورونا بخلاف الكمامات والمطهرات هي الأجهزة الإلكترونية؛ نظرا لاحتياج العملاء إليها في ظل التواجد في المنازل.وأشار إلى أن التسويق الإلكتروني الجيد سيساهم في زيادة مبيعات الشركات التجارية، مما يجعلها تتلاشى الخسائر التي لحقت بها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وتعرض السوق لحالة من الركود.