رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نشأت مرسي: التوسع في المشروعات القومية يوفر ملايين فرص العمل

الخميس 21/مايو/2020 - 07:34 م
المهندس نشأت مرسي
المهندس نشأت مرسي
أسامة الشندويلي
طباعة
قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات اليوم، رسالة واضحة للشعب المصري نحو استكمال مسيرة التقدم الاقتصادي.

وأضاف مرسي، لـ"الدستور"، أن التوسع في المشروعات القومية يسهم في تشغيل العمالة اليومية ويوفر ملايين الفرص من العمل للعمال، موضحا أن الرئيس أعلن عن عدد العمالة التي تعمل في المشروعات ويصل عددها إلى 5 ملايين عامل.

وأشار مرسي، إلى أن قطاع المقاولات هو القطاع الأول الذي يحتوي على أكبر عدد من العمالة، بخلاف أنه القطاع الأكثر كثافة للتشغيل، مما يوضح أهمية الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تصدر «أدب المقالة الصحفية» لعبداللطيف حمزة

قصر السينما يعلن نتيجة مسابقة أفضل سيناريو يتناول أزمة كورونا

غدًا.. دار الكتب والوثائق تعلن نتيجة مسابقتها الرمضانية

كاظم والجسمي في احتفالات «ثقافة أبوظبي» بعيد الفطر أونلاين