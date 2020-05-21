نشأت مرسي: التوسع في المشروعات القومية يوفر ملايين فرص العمل

قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات اليوم، رسالة واضحة للشعب المصري نحو استكمال مسيرة التقدم الاقتصادي.وأضاف مرسي، لـ"الدستور"، أن التوسع في المشروعات القومية يسهم في تشغيل العمالة اليومية ويوفر ملايين الفرص من العمل للعمال، موضحا أن الرئيس أعلن عن عدد العمالة التي تعمل في المشروعات ويصل عددها إلى 5 ملايين عامل.وأشار مرسي، إلى أن قطاع المقاولات هو القطاع الأول الذي يحتوي على أكبر عدد من العمالة، بخلاف أنه القطاع الأكثر كثافة للتشغيل، مما يوضح أهمية الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي.